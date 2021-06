(Di sabato 26 giugno 2021) Enzoha rilasciato un’intervista a SportWeek, spendendo parole al miele per Pep: “A mio avviso è il miglior allenatore al mondo. Lavorare a stretto contatto con lui fa capire quanto la sua visione di calcio sia inavvicinabile. E’ un, un genio.Sacchi e Cruijff vede le cose in anticipo. I suoi allenamenti sono sempre diversi, la routine non esiste. Persino quando vince cerca sempre di cambiare, è in continua evoluzione.undi“.ha poi raccontato la sua esperienza al ...

Advertising

sportface2016 : #Maresca elogia #Guardiola: “Un visionario, ragiona come un giocatore di scacchi” -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca elogia

Sportface.it

C'è un elemento di furbizia perma anche di inciampo perché un giorno prende distanza dai partiti e altri no,Berlusconi e poi dice di essere civico. In una città come questa lo porta ...C'è un elemento di furbizia perma anche di inciampo perché un giorno prende distanza dai partiti e altri no,Berlusconi e poi dice di essere civico. In una città come questa lo porta ...Enzo Maresca ha rilasciato un’intervista a SportWeek, spendendo parole al miele per Pep Guardiola: “A mio avviso è il miglior allenatore al mondo. Lavorare a stretto contatto con lui fa capire quanto ...La campagna elettorale si scalda e non solo per le temperature desertiche. l’assessora candidata Alessandra Clemente attacca: «In Manfredi e Maresca vedo il tema della discontinuità nei confronti dell ...