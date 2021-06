Luisella Costamagna | il fuorionda imbarazzante ad Agorà | “Ma no | no! Non lo sopporto | li odio” Gelo in studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021) No,non ha decisamente gradito le sorprese arrivate alla fine dell’ultima puntata di, che ha chiuso la stagione venerdì 25 giugno su Rai 3. La conduttrice stava salutando il pubblico e ringraziando tutto il gruppo di lavoro che sta dietro le quinte del programma quando ha fatto il suo ingresso Roberto Vicaretti, porgendole in regalo una pianta. Omaggio che la conduttrice non ha evidentemente apprezzato. “È passato un anno e ha fatto la variante, come il virus”, ha ironizzato Vicaretti cercando di smorzare ilche era calato in. Al che laha ...