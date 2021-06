Instagram sta testando la modalità di pubblicazione da desktop (Di sabato 26 giugno 2021) La novità, disponibile ancora per pochi utenti, era attesa da tempo e punta a semplificare il lavoro di molti (foto: via Matt Navarra/Twitter)Instagram sta già dando ad alcuni utenti la possibilità di creare e pubblicare foto e video direttamente da desktop, tramite un browser. A scoprire la novità in anteprima è stato il consulente di social media Matt Navarra che ha postato alcuni screen della nuova funzionalità. Si sapeva che Instagram stava testando questa opzione già da metà maggio, ma ora sembra che la prova sia entrata nel vivo e a confermarlo è stata la stessa Facebook, in una dichiarazione a Bloomberg. ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) La novità, disponibile ancora per pochi utenti, era attesa da tempo e punta a semplificare il lavoro di molti (foto: via Matt Navarra/Twitter)sta già dando ad alcuni utenti la possibilità di creare e pubblicare foto e video direttamente da, tramite un browser. A scoprire la novità in anteprima è stato il consulente di social media Matt Navarra che ha postato alcuni screen della nuova funzionalità. Si sapeva chestavaquesta opzione già da metà maggio, ma ora sembra che la prova sia entrata nel vivo e a confermarlo è stata la stessa Facebook, in una dichiarazione a Bloomberg. ...

Advertising

Irene_p2001 : RT @Labbaronessa: Cioè, su Instagram ha il profilo verificato pure Marina La Rosa del Grande Fratello e non mi danno la spunta blu per il M… - effe_a_ : RT @Labbaronessa: Cioè, su Instagram ha il profilo verificato pure Marina La Rosa del Grande Fratello e non mi danno la spunta blu per il M… - FLampunio : RT @mvbrambilla: Questo piccolino é stato investito da un auto che non si é nemmeno fermata per soccorrerlo..È arrivato al nostro @cras.ste… - FrankPasks87 : La vera saggezza sta in colui che sa di non sapere #taormina #teatroanticotaormina #sicilia #summer #friends… - mvbrambilla : Questo piccolino é stato investito da un auto che non si é nemmeno fermata per soccorrerlo..È arrivato al nostro… -