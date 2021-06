Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro insieme, l’ex tronista: “Quello che mi fa stare bene è amore” (Di sabato 26 giugno 2021) Si continua a parlare di Giovanni Ciacci e non solo per il suo possibile addio al mondo della televisione, annunciato proprio in televisione durante l’ultima puntata di Ogni Mattina. Il personaggio televisivo è stato infatti immortalato dal settimanale Nuovo a Napoli, dove ha trascorso un romantico fine settimane con l’ex tronista Mariano Catanzaro. Le foto pubblicate sulle pagine del settimanale immortalano Catanzaro e l’opinionista Tv dal pizzetto blu su un balcone. Mariano Catanzaro, che alcune settimane fa si era detto attratto da ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Si continua a parlare die non solo per il suo possibile addio al mondo della televisione, annunciato proprio in televisione durante l’ultima puntata di Ogni Mattina. Il personaggio televisivo è stato infatti immortalato dal settimanale Nuovo a Napoli, dove ha trascorso un romantico fine settimane con. Le foto pubblicate sulle pagine del settimanale immortalanoe l’opinionista Tv dal pizzetto blu su un balcone., che alcune settimane fa si era detto attratto da ...

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - infoitcultura : Giovanni Ciacci trova l’amore? Lui è un volto noto di Uomini e Donne - infoitcultura : Giovanni Ciacci annuncia l'addio alla tv, ma è pronto per il Gf Vip - infoitcultura : Giovanni Ciacci annuncia di lasciare la tv e viene massacrato da Tommaso Zorzi - pairsonnalitesF : Ex tronista racconta la sua amicizia 'speciale' con Giovanni Ciacci: 'Se mi fa stare bene, per me è ...: ... alle s… -