Conte | “Non basta che Grillo mi chieda scusa”

" Ragazzi miei, se state convincendo Grillo a farmi una telefonata per chiedermi scusa in privato, be', sappiate che a me non basta. Non basta una telefonata per sanare quello che ha fatto e che ha detto. Se poi Beppe decidesse di farmi delle scuse pubbliche…", dice Giuseppe Conte. "Non torno indietro", e sulla ipotesi che Grillo si scusi in pubblico, non pare essere meno categorico: "Se poi Beppe decidesse di farmi delle scuse pubbliche, mah… comunque non credo che la convivenza tra me e lui sia ancora possibile" "Io l'ho sempre rispettato così come lui aveva rispettato me.

