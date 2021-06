Andrea Damante presenta un nuovo progetto e collabora con un cantante di Amici

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 giugno 2021) Dopo essere stato a lungo al centro del gossip per la rottura definitiva con la prescelta a Uomini e donne, Giulia De Lellis,è tornato al centro dell’attenzione mediatica per il suomusicale in cantiere. Complice l’allentamento delle restrizioni anti-Covid 19ha pubblicato il suosingolo musicale e il video ufficiale dello stesso. Ed è proprio per il video chefa ora parlare di sé, in quanto per quest’ultimo ha deciso dire con delle giovani webstar. Tra cui, ex volto didi ...