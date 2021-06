Saman, i silenzi e le altre vite da salvare. Scrive Fiorini (Lega) (Di venerdì 25 giugno 2021) La storia della povera Saman è agghiacciante ed è un monito gravissimo: quello che poteva diventare un simbolo di riscatto è diventato un martirio. Ancora una volta, una scelta coraggiosa di libertà, animata anche dall’esempio fornito dalla nostra società democratica, viene barbaramente soffocata dalla peggiore arretratezza ispirata al fanatismo religioso. Sì, perché è inutile girarci intorno e cercare di mistificare i fatti; qui si tratta di un femminicidio frutto del più assurdo estremismo di matrice islamista. Questo crimine efferato è stato meditato, armato e compiuto da un’intera famiglia, nel nome di dettami pseudo religiosi, fuori dal tempo, dalla storia ma ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 giugno 2021) La storia della poveraè agghiacciante ed è un monito gravissimo: quello che poteva diventare un simbolo di riscatto è diventato un martirio. Ancora una volta, una scelta coraggiosa di libertà, animata anche dall’esempio fornito dalla nostra società democratica, viene barbaramente soffocata dalla peggiore arretratezza ispirata al fanatismo religioso. Sì, perché è inutile girarci intorno e cercare di mistificare i fatti; qui si tratta di un femminicidio frutto del più assurdo estremismo di matrice islamista. Questo crimine efferato è stato meditato, armato e compiuto da un’intera famiglia, nel nome di dettami pseudo religiosi, fuori dal tempo, dalla storia ma ...

