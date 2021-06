Paura in un ristorante di Pompei, esplode 2 colpi a salve per intimidire la moglie e si allontana (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo, probabilmente per intimidire la moglie con la quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all’interno di un ristorante dove lavora la donna. Il ristorante è in Via Plinio, a due passi dall’ingresso “porta Marina Inferiore” del parco archeologico di Pompei. Nessun ferito e nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo, probabilmente perlacon la quale si sta separando, ha esploso duedi pistola aall’interno di undove lavora la donna. Ilè in Via Plinio, a due passi dall’ingresso “porta Marina Inferiore” del parco archeologico di. Nessun ferito e nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Paura in un #Ristorante di #Pompei, esplode 2 colpi a salve per intimidire la moglie e si allontana **… - occhio_notizie : Paura a Pompei dove un marito geloso ha aperto il fuoco con una pistola a salve davanti ad un ristorante dove c'era… - Birkin65 : @RobertoRenga Sa qual è il problema Direttore? Che quest’individuo avrà solo pubblicità da questa cosa, per se (osp… - SollazzoRosa : @bravimabasta @LilianaArmato @Carlino_Reggio Io mi chiedo ma chi ha il coraggio di andare a mangiare nel suo ristor… - itspukapuka : @chumi_draws TI GIUROOOOOO la mia paura più grande diventare una Karen mia sorella non è manco maggiorenne ma con s… -