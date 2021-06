Passaggi Festival | Cremonini | voglio risalire sul palco

(Di venerdì 25 giugno 2021) Cesareieri sera è salito di nuovo su di un, acclamato da un folto pubblico, non per cantare ma per ritirare a Fano il premio "Fuori" e presentare il suo libro, "Let them talk" ...

... acclamato da un folto pubblico, non per cantare ma per ritirare a Fano il premio "FuoriPassaggi" e presentare il suo libro, "Let them talk" (Mondadori), adella saggista che chiude ...4' di lettura 25/06/2021 - L'ultima giornata dell'edizione 2021 di, dedicato alla saggistica e diretto da Giovanni Belfiori che si svolge a Fano, nelle Marche, ci racconterà di percorsi individuali tra sfide, rinascite ed ingiustizie, ci offrirà il ...5' di lettura 25/06/2021 - Al via domani, sabato 26 giugno da Recanati la prima tappa del Festival della Via Lauretana per la valorizzazione del tracciato della Via Lauretana cinquecentesca, strada re ...Cesare Cremonini ieri sera è salito di nuovo su di un palco, acclamato da un folto pubblico, non per cantare ma per ritirare a Fano il premio "FuoriPassaggi" e presentare il suo libro, "Let them talk" ...