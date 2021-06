MotoGP, Franco Morbidelli è stato operato al ginocchio sinistro (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo l’annuncio di ieri della Petronas Yamaha, oggi è stato operato al ginocchio sinistro il pilota romano Franco Morbidelli: l’azzurro sfrutterà la pausa estiva per rientrare senza perdere ulteriori gare oltre a quella di Assen che si corre in questo fine settimana. Per risolvere il problema ravvisato nel corso di un allenamento ad inizio settimana al menisco ed al legamento crociato anteriore si è reso necessario un intervento eseguito oggi dal professor Maurilio Marcacci. Non sono stati resi noti i tempi di recupero. L’annuncio è stato dato a SportMediaset da Wilco ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo l’annuncio di ieri della Petronas Yamaha, oggi èalil pilota romano: l’azzurro sfrutterà la pausa estiva per rientrare senza perdere ulteriori gare oltre a quella di Assen che si corre in questo fine settimana. Per risolvere il problema ravvisato nel corso di un allenamento ad inizio settimana al menisco ed al legamento crociato anteriore si è reso necessario un intervento eseguito oggi dal professor Maurilio Marcacci. Non sono stati resi noti i tempi di recupero. L’annuncio èdato a SportMediaset da Wilco ...

