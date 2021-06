Miami | si scava fra le macerie del palazzo crollato | 99 dispersi

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sono ore di angoscia e speranza per i familiari. I soccorritori sentono voci e rumori. Molte ancora le persone che mancano all'appello. 102 quelle tratte in salvo, 3 i morti. C'è inoltre il rischio di ...

Sono ore di angoscia e speranza per i familiari. I soccorritori sentono voci e rumori. Molte ancora le persone che mancano all'appello. 102 quelle tratte in salvo, 3 i morti. C'è inoltre il rischio di ...... è parte del Champlain Towers, costruito nel 1981 con vista sull'Oceano Atlantico e più di 100 appartamenti che hanno prezzi tra i 600 e i 700mila dollari, secondoHerald "E' come se l'...SURFSIDE, FL - Se il bilancio ufficiale del crollo di un condominio a Surfside, nei pressi di Miami Beach, è fermo a un morto e 99 dispersi (ma diversi portali parlano già di almeno tre vittime), chi ...Un’edificio di 12 piani è crollato ieri a nord di Miami, in Florida. Almeno una persona è morta e decine sono state estratte vive. Secondo le prime notizie, decine di persone sarebbero disperse tra le ...