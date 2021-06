Lite tra ventenni finisce con danneggiamento auto: denunciato 21enne (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Erano da poco passate le 5 del mattino, quando i Carabinieri della Stazione Viale Libia e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, sono intervenuti in viale XXI Aprile angolo con Piazza Bologna, per una Lite animata tra un 21enne romano e un suo coetaneo. Sul posto, i militari hanno appurato che la Lite era scoppiata per futili motivi e che il 21enne, al termine dell’alterco, aveva mandato in frantumi, con un pugno, il lunotto posteriore di un’auto parcheggiata, di proprietà di un residente di zona. I militari hanno identificato il 21enne ed hanno fatto scattare la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Erano da poco passate le 5 del mattino, quando i Carabinieri della Stazione Viale Libia e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, sono intervenuti in viale XXI Aprile angolo con Piazza Bologna, per unaanimata tra unromano e un suo coetaneo. Sul posto, i militari hanno appurato che laera scoppiata per futili motivi e che il, al termine dell’alterco, aveva mandato in frantumi, con un pugno, il lunotto posteriore di un’parcheggiata, di proprietà di un residente di zona. I militari hanno identificato iled hanno fatto scattare la ...

