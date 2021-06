Italia-Austria, Mancini: “Vogliamo tornare a Wembley, dipenderà da noi ma non sarà facile” (Di venerdì 25 giugno 2021) “Wembley è uno stadio meraviglioso. I ragazzi devono essere felici di giocare qua, potremo tornarci se saremo bravi. dipenderà da noi. Quanto fatto in questi tre anni è stato importante. Ci sono giovani bravi che avranno gran futuro in Nazionale. Sappiamo che nel calcio si perde e chi vince, dobbiamo avere un atteggiamento positivo. Dovremo cercare di fare una bella partita”. Così Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: “Abbiamo un paio di dubbi di formazione, ma chiunque andrà in campo sarà in grado di fare ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) “è uno stadio meraviglioso. I ragazzi devono essere felici di giocare qua, potremo tornarci se saremo bravi.da noi. Quanto fatto in questi tre anni è stato importante. Ci sono giovani bravi che avranno gran futuro in Nazionale. Sappiamo che nel calcio si perde e chi vince, dobbiamo avere un atteggiamento positivo. Dovremo cercare di fare una bella partita”. Così Robertoin conferenza stampa alla vigilia di, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: “Abbiamo un paio di dubbi di formazione, ma chiunque andrà in campoin grado di fare ...

