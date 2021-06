Imprese: Bignami (Fdi), 'Tridico da licenziare, aziende non possono fallire per 1 centesimo' (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''Tridico presidente delll'Inps lo hanno nominato i 5 Stelle per eliminare i malfunzionamenti. Far fallire un'impresa per un centesimo non è solo un malfunzionamento, dimostra l'incompetenza del presidente dell'Inps, perchè c'e un legge chiara che dice che quando la differenza è di un centesimo si deve arrotondare. Ecco, lui sta violando la legge''. Non ha dubbi Galeazzo Bignami. membro della commissione Finanze della Camera e nominato recentemente da Giorgia Meloni responsabile del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fdi nel commentare la situazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''presidente delll'Inps lo hanno nominato i 5 Stelle per eliminare i malfunzionamenti. Farun'impresa per unnon è solo un malfunzionamento, dimostra l'incompetenza del presidente dell'Inps, perchè c'e un legge chiara che dice che quando la differenza è di unsi deve arrotondare. Ecco, lui sta violando la legge''. Non ha dubbi Galeazzo. membro della commissione Finanze della Camera e nominato recentemente da Giorgia Meloni responsabile del dipartimentoe mondi produttivi di Fdi nel commentare la situazione ...

Advertising

TV7Benevento : Imprese: Bignami (Fdi), 'Tridico da licenziare, aziende non possono fallire per 1 centesimo'... - andrea_bignami : Lato imprese si sente dire che il #bloccoDeiLicenziamenti equivale ad un blocco delle assunzioni, dando per buono l… -