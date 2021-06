Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: amore al capolinea tra Rocco e Maria (Di venerdì 25 giugno 2021) Cosa accadrà nella nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore 6? Alcune anticipazioni rivelano che sorgerà un problema tra Rocco e Maria, i due ragazzi che hanno fatto tanto sognare i telespettatori. Come accade ogni anno, nella nuova stagione ci saranno dei nuovi attori. Tra i vari personaggi nuovi ci sono: Adelaide, ed anche il padre di Stefania. Poi, sicuramente ci saranno dei ritorni, ad esempio quello di: Tina Amato. Il Paradiso delle Signore 6, il 13 settembre ci sarà la prima puntata Confermate le prime due stagioni della soap opera ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 25 giugno 2021) Cosa accadrà nella nuova stagione della soap opera Il6? Alcune anticipazioni rivelano che sorgerà un problema tra, i due ragazzi che hanno fatto tanto sognare i telespettatori. Come accade ogni anno, nella nuova stagione ci saranno dei nuovi attori. Tra i vari personaggi nuovi ci sono: Adelaide, ed anche il padre di Stefania. Poi, sicuramente ci saranno dei ritorni, ad esempio quello di: Tina Amato. Il6, il 13 settembre ci sarà la prima puntata Confermate le prime due stagioni della soap opera ...

