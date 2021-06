Grillo si riprende la scena Il nuovo Statuto M5S entro 5 giorni Quasi concluso il confronto sul documento “Osservazioni reciproche in corso sulle regole”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Inizialmente sembrava una posizione talmente critica da portare a un’eventuale rottura tra Beppee Giuseppe Conte. E così è stata letta da molti giornali, dimentichi però che il garante del Movimento è da sempre caratterizzato dal suo essere, nel bene o nel male, sopra le righe. Ecco perché alcune dichiarazioni emerse ieri dall’incontro che l’ex comico ha avuto con i parlamentari non devono sorprendere: “Conte deve studiare e imparare cos’è il Movimento”. Anche con queste frasi ad effetto – che avevano il fine di far capire a tutti i parlamentari l’importanza che il Movimento mantenga sempre fede ai suoi princìpi fondanti –ha spiegato ...

"Beppe si riprende il Movimento come sempre", rimarcano, off the records, gli stessi parlamentari dopo l'arringa del comico genovese. Grillo era stato esplicito ieri su Conte: "Voglio preservare..."