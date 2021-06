George Floyd | l’agente Chauvin è stato condannato a 22 anni di carcere

(Di sabato 26 giugno 2021), l’ex agentea 22e mezzo, la figlia della vittima ha dichiarato di voler giocare nuovamente con lui, adesso le manca il padre., l’ex agente Dereka 22e mezzo di(Flickr)La famiglia aveva chiesto il massimo della pena possibile per l’ex agente, ha espresso in aule le sue condoglianze ai parenti, infatti secondo l’accusa l’uomo èdeliberatamente ...

Derek Chauvin , l'ex agente di polizia 45enne che ha ucciso l'afroamericanodurante un fermo, è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere dalla Corte di Hennepin County, a Minneapolis. L'ex poliziotto era stato dichiarato colpevole il 20 aprile dalla giuria ...Punizione severa, ma più leggera del previsto , per l'ex poliziotto, 45 anni, condannato il 20 aprile scorso per l'assassinio dell'afroamericano, 47. Non è la sentenza attesa dall'accusa ...condannato a 22 anni e sei mesi di carcere per l'omicidio dell’afroamericano George Floyd. Parlando alla Casa Bianca in occasione della visita del presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, il capo di ...George Floyd, l’ex agente Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo, la figlia della vittima ha dichiarato di voler giocare nuovamente co ...