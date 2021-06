F1, Lewis Hamilton: “La Red Bull è in vantaggio, ma noi stiamo lavorando nella giusta direzione” (Di venerdì 25 giugno 2021) Il britannico Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione la FP2 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare di questo piazzamento a 0?384 dal leader della graduatoria Max Verstappen (Red Bull). Un riscontro però da valutare dal momento che Lewis avrebbe potuto sicuramente fare meglio, non fosse stato per la penalità comminatagli nel corso del turno per aver oltrepassato di pochi centimetri i limiti della pista. Hamilton, infatti, era stato capace di ottenere un crono di 77 millesimi più veloce di quello fatto da Max, ma la ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Il britannicoha concluso in quarta posizione la FP2 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare di questo piazzamento a 0?384 dal leader della graduatoria Max Verstappen (Red). Un riscontro però da valutare dal momento cheavrebbe potuto sicuramente fare meglio, non fosse stato per la penalità comminatagli nel corso del turno per aver oltrepassato di pochi centimetri i limiti della pista., infatti, era stato capace di ottenere un crono di 77 millesimi più veloce di quello fatto da Max, ma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton F.1, GP Stiria - Libere 2, Verstappen ancora al top Quarto tempo in classifica per Lewis Hamilton, al quale è stato però cancellato il giro più veloce che, in precedenza, lo aveva portato davanti a tutti. A sorpresa, pista asciutta. La pioggia ha ...

F.1: Verstappen si conferma a Spielberg, Ferrari fuori da top 10 Quarta piazza per Lewis Hamilton, solamente 12° Valtteri Bottas, protagonista anche con un pericoloso testacoda in pit lane e sotto investugazione. Qualche indecisione, soprattutto all'inizio della ...

F1, Mercedes: Valtteri Bottas gela Lewis Hamilton Sportal Hamilton: "Oggi nessun problema, ma perdiamo sul dritto" L'inglese ha spiegato di non aver incontrato particolari problemi nel corso della giornata, aggiungendo però di temere il momento in cui la Red Bull darà massima potenza al motore ...

F1, Lewis Hamilton: “La Red Bull è in vantaggio, ma noi stiamo lavorando nella giusta direzione” Il britannico Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione la FP2 del GP di Stiria, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Spielberg il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare di quest ...

