Dal Cts ok alle discoteche all'aperto con green pass (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI – Via libera alla riapertura delle discoteche da parte del Comitato tecnico-scientifico, che si è riunito questo pomeriggio. I locali, apprende l'AGI, potranno aprire solo in zona bianca, e soprattutto si potrà ballare solo all'aperto. L'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di green pass. È previsto il contingentamento degli ingressi, che dovranno essere registrati per 14 giorni. Il Cts non si è espresso invece su una data per la riapertura: deciderà il governo. Le due più probabili sono il 3 o il 10 luglio. "Il CTS ha sottolineato come il quadro epidemiologico attuale sia caratterizzato da una ... Leggi su agi (Di venerdì 25 giugno 2021) AGI – Via libera alla riapertura delleda parte del Comitato tecnico-scientifico, che si è riunito questo pomeriggio. I locali, apprende l'AGI, potranno aprire solo in zona bianca, e soprattutto si potrà ballare solo all'. L'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di. È previsto il contingentamento degli ingressi, che dovranno essere registrati per 14 giorni. Il Cts non si è espresso invece su una data per la riapertura: deciderà il governo. Le due più probabili sono il 3 o il 10 luglio. "Il CTS ha sottolineato come il quadro epidemiologico attuale sia caratterizzato da una ...

