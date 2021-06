Banca Sistema rimborsa in anticipo due bond ed emette subordinato (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un’obbligazione subordinata Additional Tier 1 (AT1). A livello di Total Capital ratio, l’operazione è neutrale, mentre rafforza il Tier 1 ratio, che al 31 marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe a 15,6% dal 12,8%. In particolare, la società è stata autorizzata dalla Banca d’Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate Tier 2: 2017 – 2027, a tasso variabile (pari a EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi 19,5 milioni di euro; 2019 – 2029, a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) –ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un’obbligazione subordinata Additional Tier 1 (AT1). A livello di Total Capital ratio, l’operazione è neutrale, mentre rafforza il Tier 1 ratio, che al 31 marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe a 15,6% dal 12,8%. In particolare, la società è stata autorizzata dallad’Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate Tier 2: 2017 – 2027, a tasso variabile (pari a EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi 19,5 milioni di euro; 2019 – 2029, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Banca Sistema Rapporto Sud del Sole 24 ore in edicola oggi: Innovazione, il Mezzogiorno ancora indietro Il Rapporto Sud riporta anche lo studio di Banca Ifis sul territorio pugliese . Per il quale nella ... Sotto accusa il sistema formativo, rivela il Rapporto Sud del Sole 24 Ore di venerdì 25 giugno ...

Banca Sistema rimborsa in anticipo due bond ed emette subordinato Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione , per pari importo, di un'obbligazione subordinata Additional Tier 1 (...

Banca Sistema, sostituzione emissioni TIER 2 con emissione AT1 SoldiOnline.it Banca Sistema rimborsa in anticipo due bond ed emette subordinato (Teleborsa) – Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un’obbligazione ...

Mastercard, i pagamenti e la rivoluzione digitale Nell’ultimo anno l’utilizzo del contante è sceso del 4% a favore a favore dei pagamenti digitali. In programma l’innovation forum di Mastercard Restart with passion and purpose al quale partecipa, tra ...

