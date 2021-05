Zona gialla: tutte le regole e le restrizioni (Di lunedì 24 maggio 2021) Con il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”, sono stati disposti degli allentamenti alle restrizioni imposte per il contenimento dei contagi da Covid-19. Molti di questi allentamenti riguardano la Zona gialla, ovvero la Zona che dopo la Zona Bianca è considerata quella a minor rischio in base a contagi e altri fattori come l’indice Rt, e che era stata “sospesa” dagli ultimi Decreti Covid. Con il Decreto Riaperture bis (Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65) sono state disposte ulteriori riaperture e sono state anticipate alcune date, come ad esempio quella della riapertura delle palestre, fissata per il 24 maggio. Sempre dal 24 maggio, data in cui le nuove ordinanze del Ministro della Salute diventano operative, tutte le Regioni e Province Autonome ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 maggio 2021) Con il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”, sono stati disposti degli allentamenti alleimposte per il contenimento dei contagi da Covid-19. Molti di questi allentamenti riguardano la, ovvero lache dopo laBianca è considerata quella a minor rischio in base a contagi e altri fattori come l’indice Rt, e che era stata “sospesa” dagli ultimi Decreti Covid. Con il Decreto Riaperture bis (Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65) sono state disposte ulteriori riaperture e sono state anticipate alcune date, come ad esempio quella della riapertura delle palestre, fissata per il 24 maggio. Sempre dal 24 maggio, data in cui le nuove ordinanze del Ministro della Salute diventano operative,le Regioni e Province Autonome ...

