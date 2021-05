Superluna di sangue ed eclissi totale: diretta video streaming dell’evento (Di lunedì 24 maggio 2021) Sta per arrivare la Superluna di sangue, e il giorno da cerchiare in rosso sul calendario giungerà fra meno di 48 ore, leggasi mercoledì 26 maggio 2021. In quella data alcuni fortunati di noi potranno assistere allo spettacolo di questa Superluna di sangue, e nel contempo, anche ad un’eclissi totale lunare. Superluna di sangue in arrivo (Foto IlMeteo)Ma facciamo un passo alla volta, partendo dallo specificare cosa si intende per Superluna. Si tratta di un evento che si verifica quando il satellite della Terra, appunto, la Luna, si trova in fase di Luna Piena, detta in gergo tecnico plenilunio; nel contempo la posizione rispetto al nostro pianeta è quella del perigeo, ovvero, la più vicina possibile. Questa doppia combinazione fra Luna ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Sta per arrivare ladi, e il giorno da cerchiare in rosso sul calendario giungerà fra meno di 48 ore, leggasi mercoledì 26 maggio 2021. In quella data alcuni fortunati di noi potranno assistere allo spettacolo di questadi, e nel contempo, anche ad un’lunare.diin arrivo (Foto IlMeteo)Ma facciamo un passo alla volta, partendo dallo specificare cosa si intende per. Si tratta di un evento che si verifica quando il satellite della Terra, appunto, la Luna, si trova in fase di Luna Piena, detta in gergo tecnico plenilunio; nel contempo la posizione rispetto al nostro pianeta è quella del perigeo, ovvero, la più vicina possibile. Questa doppia combinazione fra Luna ...

