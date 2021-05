"Scienziati malati già nell'autunno 2019". Ombre sul laboratorio di Wuhan (Di lunedì 24 maggio 2021) Ne ha parlato il Wall Street Journal. Una tesi che alimenta pressanti richieste per avviare un'indagine più completa allo scopo di appurare se il virus possa essere davvero sfuggito ai ricercatori Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Ne ha parlato il Wall Street Journal. Una tesi che alimenta pressanti richieste per avviare un'indagine più completa allo scopo di appurare se il virus possa essere davvero sfuggito ai ricercatori

Advertising

Corriere : «Tre scienziati malati di Covid già nel 2017: tutto quello che sappiamo sul laboratorio di Wuhan» - LegaSalvini : ??????IL VIRUS E IL LABORATORIO DI WUHAN, PER L’INTELLIGENCE USA «3 SCIENZIATI MALATI A NOVEMBRE 2019» Riprende corpo… - CigniDei : RT @LegaSalvini: ??????IL VIRUS E IL LABORATORIO DI WUHAN, PER L’INTELLIGENCE USA «3 SCIENZIATI MALATI A NOVEMBRE 2019» Riprende corpo l’ipot… - Noiconsalvini : ??????IL VIRUS E IL LABORATORIO DI WUHAN, PER L’INTELLIGENCE USA «3 SCIENZIATI MALATI A NOVEMBRE 2019» Riprende corpo… - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: ??????IL VIRUS E IL LABORATORIO DI WUHAN, PER L’INTELLIGENCE USA «3 SCIENZIATI MALATI A NOVEMBRE 2019» Riprende corpo l’ipot… -