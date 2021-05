Prenditi cura dei tuoi genitori | nessuno ti amerà come loro

(Di lunedì 24 maggio 2021) Se c’è una cosa che imparerai nel corso della tua vita, è che nonostante gli errori commessi, i chilometri percorsi, la lontananza, le discussioni e le incomprensioni, isaranno sempre lì, in quell’unico posto dove saprai di poter tornare. Nonostante tutti, nonostante tutto. La consapevolezza di quella porta di casa sempre aperta sarà una costante nella tua vita, anche quando il pensiero di tornare ti farà rabbrividire, anche quando una giovane e ribelle te, non vedrà l’ora di lasciare quelle quattro mura per andare alla scoperta del mondo. Perché in quel momento tutte quelle attenzioni, le telefonate e le raccomandazioni ti staranno strette. Così spiccherai il volo senza preoccuparti di cosa lascerai dietro di te, dei. Perché in fondo è così che la vita. Tu lo scoprirai, ma ...

Advertising

Mooney273 : @imjustvio Questo mai ?? Prenditi cura di te stessa amore - _BareBodkin_ : @itachjsmoon_ Ci mancherai. Prenditi cura di te - Mutual_Pass : ?? Prenditi cura della tua #Salute, scegli Medika e comincia a risparmiare sulla spese sanitarie: ? oltre 40 medici… - flyinwithtae : @SIINGKWAN menomale sono contenta :( oggi prenditi cura di te - Hinayumm : @itachjsmoon_ noah, mi mancherai un sacco. spero tu possa stare bene?? ci vediamo presto e prenditi cura di te stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Prenditi cura

Il Quotidiano del Molse

Un po 'di pazienza e nel frattempodi te stesso, del tuo aspetto fisico e soprattutto della tua psiche. Cerca di capire perché sei così spesso consumato dalla preoccupazione, persino ...sempredi te e degli altri. Con tutto il mio amore, la tua fan numero uno, Mariska" . Mariska Hargitay interpreta il ruolo del Capitano Olivia Benson in Law & Order - Unità vittime ...The Sinking City, che pochi mesi fa era stato al centro di uno scontro tra Nacon e Frogwares, è tornato in forte sconto su Amazon. Il titolo creato e pubblicato da Frogwares è un videogioco d'azi ...Far dipendere la propria vita da un'altra persona? Ecco in cosa consiste la sindrome di Cenerentola. I consigli degli esperti per spezzare l'incantesimo ...