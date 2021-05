Limbiate | mancano i vaccini | persone prenotate rimandate a casa

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 24 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornon consegnati a, decine diin coda. Caos questa mattina nell’hub vaccinale di, allestito al centro sportivo di via Tolstoj dove verso le 10,30 gli operatori hanno invitato lein coda in attesa di ricevere la somministrazione a tornare a, per la mancanza di dosi a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.