La qualificazione in Champions spinge la Juve in Borsa (Di lunedì 24 maggio 2021) La qualificazione in Champions League all’ultima giornata di campionato spinge al rialzo la Juventus a Piazza Affari. I titoli del club bianconero salgono del 3,38% a 0,765 euro, con un massimo toccato a 0,785 euro. Vivaci gli scambi: sono passati di mano oltre 7,9 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) LainLeague all’ultima giornata di campionatoal rialzo lantus a Piazza Affari. I titoli del club bianconero salgono del 3,38% a 0,765 euro, con un massimo toccato a 0,785 euro. Vivaci gli scambi: sono passati di mano oltre 7,9 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni L'articolo

Advertising

CarloPinsoglio1 : Fino alla fine dai un po’ eh! ???? Orgoglioso di aver centrato la qualificazione in Champions League con questo grup… - chiellini : Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima… - annatrieste : Voglio comunque ricordare a giocatori @sscnapoli che chiunque vi abbia persuaso che al di là della qualificazione C… - kvudinh : RT @CalcioFinanza: La qualificazione in Champions spinge la Juventus in Borsa - LiontiPaolo : @MileTrecarichi Milena che dire.. 6,5 per gli obiettivi centrati: superamento girome champions come primi, supercop… -