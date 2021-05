Incidente funivia Mottarone: la causa dell’incidente (Di lunedì 24 maggio 2021) È morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’Incidente della funivia Stresa-Mottarone. Lo hanno riferito fonti mediche dell’ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. Con la sua morte salgono a 14 le vittime Vittime funivia Montarone: muore anche il bambino ricoverato Il bambino, di un’età presumibilmente di 9 anni era giunto in ospedale nel primo pomeriggio di oggi in condizioni molto gravi ed aveva avuto un arresto cardiaco. Restano molto critiche anche le condizioni dell’altro piccolo, rimasto ferito, di circa 5 anni, sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione delle fratture agli arti. Un cavo della funivia del Mottarone, in Piemonte, si è spezzato a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 maggio 2021) È morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’dellaStresa-. Lo hanno riferito fonti mediche dell’ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. Con la sua morte salgono a 14 le vittime VittimeMontarone: muore anche il bambino ricoverato Il bambino, di un’età presumibilmente di 9 anni era giunto in ospedale nel primo pomeriggio di oggi in condizioni molto gravi ed aveva avuto un arresto cardiaco. Restano molto critiche anche le condizioni dell’altro piccolo, rimasto ferito, di circa 5 anni, sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione delle fratture agli arti. Un cavo delladel, in Piemonte, si è spezzato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente funivia Strage al Mottarone, il bimbo sopravvissuto resta grave: prognosi riservata Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone. Ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo l'intervento di ieri la prognosi resta . Al momento il piccolo è intubato e sedato. In ...

Mottarone, sale a 14 il numero delle vittime: i nomi coinvolti nella sciagura La procura di Verbania sta indagando al momento per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose in merito al tragico incidente sulla funivia che collega Stresa al Mottarone.

Incidente funivia, chi sono le vittime della tragedia di Stresa

È un bambino di 5 anni l’unico superstite della tragedia della funivia È un bambino di 5 anni l'unico superstite della tragedia della funivia. Stresa - Sale a 14 il numero delle vittime - Oggi il sopralluogo del ministro delle Infrastrutture e del capo della protezione c ...

