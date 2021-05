Incendio a Monreale | fiamme in un terreno di via Linea Ferrata

(Di lunedì 24 maggio 2021) Unè scoppiato ain via, lesi sono sviluppate all’interno di unprivato. Inizia la triste stagione degli incendi anche a. Alle 10 di questa mattina un rogo è stato segnalato alla centrale operativa dei vigili del fuoco in via. Lesi sono sviluppate all’interno di unprivato. Sul posto le squadre ant. Intanto brucia l’intera provincia di Palermo dove si sono sviluppati diversi incendi. I più grossi a Monte Pellegrino dove sta operando un mezzo aereo.anche a Torretta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e ad Altofonte. (live.it)

Fiamme a, Torretta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e ad Altofonte.Brucia Monte Caputo, a. Undi vaste proporzioni è in corso da qualche ora.MONREALE, 18 maggio – Sarà la relazione stilata nella notte dai Vigili del Fuoco a stabilire la matrice del rogo con il quale ieri sera, intorno alle 23,30 un’automobile è andata distrutta in via este ...Vale sempre il detto: prevenire è meglio che curare. Ed allora è meglio approfittare dei pochi giorni che ancora rimangono per ripulire i terreni e dare fuoco alle erbacce. Tempo limite il 14 giugno.