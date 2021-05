Funivia Stresa - Mottarone, cinque famiglie stroncate nell'incidente solo un bimbo di 5 anni è sopravvissuto (Di lunedì 24 maggio 2021) nell'incidente della Funivia del Mottarone che è costato la vita 14 persone c'è un unico sopravvissuto. E' un bimbo di cinque anni che ora si trova ricoverato in prognosi resta riservata all' ospedale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021)delladelche è costato la vita 14 persone c'è un unico. E' undiche ora si trova ricoverato in prognosi resta riservata all' ospedale ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - leethalg : RT @LaStampa: Funivia Stresa-Mottarone, in 20 minuti dal lago alla montagna - GabrielParker74 : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… -