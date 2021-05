Funivia Stresa-Mottarone: ancora grave ma stabile il bimbo ferito (Di lunedì 24 maggio 2021) Stresa: restano gravi ma stabili le condizioni del bambino di 5 anni rimasto ferito nell’incidente avvenuto ieri alla Funivia del Mottarone, che ha causato 14 vittime. Il bambino, unico superstite, è... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 maggio 2021): restano gravi ma stabili le condizioni del bambino di 5 anni rimastonell’incidente avvenuto ieri alladel, che ha causato 14 vittime. Il bambino, unico superstite, è...

