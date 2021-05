Birmania: Aung San Suu Kyi compare in aula, è la prima volta dal colpo di stato (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la prima volta dal colpo di stato, lo scorso febbraio, la leader deposta birmana, Aung San Suu Kyi, è comparsa in tribunale. Lo riferisce il suo avvocato Min Min Soe. "Il partito estromesso ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 maggio 2021) Per ladaldi, lo scorso febbraio, la leader deposta birmana,San Suu Kyi, è comparsa in tribunale. Lo riferisce il suo avvocato Min Min Soe. "Il partito estromesso ...

