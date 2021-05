Uomini e Donne, spavento per Sophie Codegoni dopo un incidente: “Ho pensato al peggio” (Di domenica 23 maggio 2021) Sophie Codegoni protagonista di un incidente aereo Qualche ora fa Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha provato un grande spavento. Per quale motivo? La ragazza, mentre era passeggera di un volo di linea diretto per Milano, ha visto guastarsi il mezzo proprio in fase di decollo. Attraverso delle Stories su Instagram la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 23 maggio 2021)protagonista di unaereo Qualche ora fa, ex tronista di, ha provato un grande. Per quale motivo? La ragazza, mentre era passeggera di un volo di linea diretto per Milano, ha visto guastarsi il mezzo proprio in fase di decollo. Attraverso delle Stories su Instagram la L'articolo proviene da KontroKultura.

