Tutti i paradossi della Nato fra Turchia e Afghanistan (Di domenica 23 maggio 2021) Il corsivo di Giuseppe Gagliano sulla Nato Non bisognerebbe mai dimenticare che la storia è costellata di innumerevoli episodi caratterizzati da una drammatica paradossalità. È questo il caso dell’azione dispiegata da parte della Nato in Afghanistan. Nonostante l’imponente dispiegamento di mezzi da parte della Nato infatti l’Afghanistan continua a essere caratterizzato da un’anarchia permanente. Infatti proprio il 20 maggio è stata posta in essere da parte dei talebani un’offensiva nella provincia di Langhman. Nello specifico i talebani hanno lanciato veri e propri attacchi contro i checkpoint delle forze di sicurezza afghane prendendo il controllo su altri distretti della provincia. La situazione nella provincia di Maidan Wardak, nelle prossimità ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Il corsivo di Giuseppe Gagliano sullaNon bisognerebbe mai dimenticare che la storia è costellata di innumerevoli episodi caratterizzati da una drammatica paradossalità. È questo il caso dell’azione dispiegata da partein. Nonostante l’imponente dispiegamento di mezzi da parteinfatti l’continua a essere caratterizzato da un’anarchia permanente. Infatti proprio il 20 maggio è stata posta in essere da parte dei talebani un’offensiva nella provincia di Langhman. Nello specifico i talebani hanno lanciato veri e propri attacchi contro i checkpoint delle forze di sicurezza afghane prendendo il controllo su altri distrettiprovincia. La situazione nella provincia di Maidan Wardak, nelle prossimità ...

