Tutta la gioia di Amadeus per il trionfo dei Maneskin all'Eurovision: vittoria anche sua (Di domenica 23 maggio 2021) Non poteva che essere al settimo cielo per questa vittoria. Li ha sostenuti fin dal primo momento ma soprattutto Amadeus i Maneskin li ha voluti nell'edizione numero 71 del Festival di Sanremo e certamente, se non li avesse scelti, loro non sarebbero saliti sul palco dell'Eurovision Song Contest 2021. La vittoria della band romanda al Festival più importante d'Europa quindi, è anche un po' del direttore artistico di Sanremo che, nell'edizione più difficile della storia della kermesse canora, ha inanellato un successo dietro l'altro. Le canzoni da lui portate al Festival sono state tra le più ascoltate, i singoli tra i più venduti. Hanno riscritto la storia della musica italiana degli ultimi anni macinando record su record. E il trionfo dei Maneskin ...

