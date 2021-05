**Tragedia Mottarone: Borghi, ‘sconvolto questa è casa mia, andranno accertate cause’** (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – E’ corso sul posto appena appresa la notizia Enrico Borghi del Pd che nella zona attorno a Stresa è nato e cresciuto. “E’ una tragedia, non ci sono altre parole per definirla”, racconta il parlamentare dem e membro della segreteria del Pd, all’Adnkronos che per 19 anni è stato il sindaco di Vogogna, a 20 km da Stresa. “E’ casa mia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – E’ corso sul posto appena appresa la notizia Enricodel Pd che nella zona attorno a Stresa è nato e cresciuto. “E’ una tragedia, non ci sono altre parole per definirla”, racconta il parlamentare dem e membro della segreteria del Pd, all’Adnkronos che per 19 anni è stato il sindaco di Vogogna, a 20 km da Stresa. “E’mia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - speranza_viva : RT @Gaia93712891: È precipitata una cabina della #funivia che collega #Stresa a #Mottarone. Ci sono diverse vittime e sono coinvolti anche… - ssndrmrs1223 : RT @Gaia93712891: È precipitata una cabina della #funivia che collega #Stresa a #Mottarone. Ci sono diverse vittime e sono coinvolti anche… -