Strage sul Mottarone | precipita la funivia | morto uno dei 2 bambini gravi Le vittime salgono a 14

Advertising

sole24ore : Strage sul #Mottarone, precipita la funivia: 13 morti, 2 bambini feriti gravi - Il Sole 24 ORE @sole24ore - repubblica : ?? Anniversario strage Capaci, Mattarella a Palermo: 'O si sta contro la mafia o si e' complici'. E sul caos procure… - messina_oggi : 'Non dimentichiamo di essere Capaci', è il flash mob tenuto dai “Grilli dello Stretto” esattamente alle 17.58 pres… - Perla19733917 : RT @73deva73: @ItalicaTestudo @liliaragnar @andfranchini @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @gabrillasarti2 @Perla19733917 @_8Debora_ @Fra… - marcoleofrigio : ...una orribile notizia Strage sul Mottarone, precipita la funivia: 13 morti, 2 bambini in pericolo di vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage sul

La prima mezz'ora, interrotta dal minuto di sospensione per ricordare le vittime delladi ... L'immediata reazione avellinese s'infrangelegno colpito da Ciancio in pieno recupero sugli ...sulla funivia Stresa - Mottarone ,lago Maggiore in Piemonte , precipitata a 300 metri dall'arrivo: 13 persone mortecolpo. Due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati ...Un dramma incredibile, con 14 morti tra cui un bambino, e un altro gravissimo insieme a un altro ferito. Il crollo di una cabina della funivia ...Il più grande dei due bambini (9 anni) è morto per le gravissime lesioni riportate nell'incidente della funivia Stresa-Mottarone. Resta in pericolo di vita il secondo ...