Spaventosa eruzione del vulcano a Goma in Congo

(Di domenica 23 maggio 2021) Nella serata di ieri gli abitanti della città dinella Repubblica delstati sopresi da un’inattesadelNyiragongo IlNyiragongo nell’Est della Repubblica Democratica delha sorpreso ieri sera gli abitanti della città di, località del Nord Kivu a 20 kilometri dal. La città è situata sul fianco meridionale della montagna e sulla riva nord del Lago Kivu e dopo l’le autorità hanno predisposto l’evacuazione della città, che ha tuttavia provocato un’intenso traffico tra le principali arterie della città. 5 persone hanno perso la vita in un’incidente stradale verificatosi sulla Sake Highway a causa della gente in fuga in preda al panico. Molte persone hanno iniziato a ...

Spaventosa eruzione

Nel 1977, in occasione di una sua precedente, fece più di 600 morti . Ieri sera, intorno ... La città di Goma è sotto scacco, per ora ancora ipotetico, dellafontana di lava che si è ...Dunque di un'd'energia e materia di potenza" l'energia di miliardi di bombe . Un brillamento avvenuto, in questo caso, non sul Sole ma sulla stella a esso più vicina: Proxima ...Esplosione del vulcano Nyragongo, in migliaia fuggono verso il Ruanda. Il governo invita alla calma ma sempre più sfollati si accalcano nelle strade ...Esplosione del vulcano Nyragongo, in migliaia fuggono verso il Ruanda: ieri sera il boato e la fontana di lava che tuttora minaccia la città di Goma ...