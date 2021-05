Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone | 4 morti

(Di domenica 23 maggio 2021) Montagna: precipita, 4 vittime Grave incidente sul, nella zona intorno a, in provincia di Verbania, dove si èta una. Laarrivata all’ultimo pilone avrebbe ceduto. A bordo 8 persone. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono già state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero almeno 4 vittime. Non si esclude che vi siano anche dei bambini coinvolti. Notizia in aggiornamento

Advertising

robdeangeliss : Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone: almeno 4 morti - andrearinaldi25 : Verbania, si stacca una cabina dalla funivia sul Mottarone: 4 vittime - alexchicchi : RT @CorriereTorino: Verbania, si stacca una cabina dalla funivia sul Mottarone: sono 4 le vittime - CorriereTorino : Verbania, si stacca una cabina dalla funivia sul Mottarone: sono 4 le vittime - Today_it : Si stacca una cabina della funivia Stresa-Mottarone: almeno 4 morti -

Ultime Notizie dalla rete : stacca una

varesenews.it

... la community dietro il titolo è tutt'ora attiva e piena di vita, pertanto possiamo solo immaginare come si sentano i giocatori a subire un attacco del genere, specialmente inserie videoludica ...Sarà la seconda presenza inmanifestazione nazionale per l'allievo di Alessandro Moroni, già in pista durante l'inverno ai campionati indoor di Ancona. Poi vince la gara anche nel getto del peso ...Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sul posto sta intervenendo ...Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, dove si è staccata la cabina della funivia. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze 118 e le ...