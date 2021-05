Scuola superiore nega iscrizione a studente per esubero, mamma vince al Tar grazie alla norma che permette le classi pollaio (Di domenica 23 maggio 2021) Il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna (Sezione I, Sentenza n. 419 del 26 aprile 2021) ha accolto il ricorso, formulato dalla madre di un alunno, contro il diniego di iscrizione del figlio alla classe III, indirizzo informatica e telecomunicazioni. Il diniego di iscrizione era stato giustificato dall’esubero delle iscrizioni, tuttavia la donna è riuscita a dimostrare che l'istituto accoglie 2640 alunni suddivisi in 115 classi: ogni classe sarebbe pertanto occupata in media da 22 alunni, ma la normativa sulla formazione delle classi prevede che quelle di istruzione superiore sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) Il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna (Sezione I, Sentenza n. 419 del 26 aprile 2021) ha accolto il ricorso, formulato dmadre di un alunno, contro il diniego didel figlioclasse III, indirizzo informatica e telecomunicazioni. Il diniego diera stato giustificato dall’delle iscrizioni, tuttavia la donna è riuscita a dimostrare che l'istituto accoglie 2640 alunni suddivisi in 115: ogni classe sarebbe pertanto occupata in media da 22 alunni, ma lativa sulla formazione delleprevede che quelle di istruzionesono costituite, di, con non meno di 27 alunni. L'articolo .

