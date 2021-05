Scudetto Inter, Zhang: “Dal primo allenamento ho capito che avremmo vinto” (Di domenica 23 maggio 2021) “È un momento speciale per noi, per quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni. È bellissimo poter condividere tutto questo con la nostra gente, i nostri tifosi”. Queste le dichiarazioni del presidente dell’Inter, Steven Zhang ai microfoni di Dazn durante i festeggiamenti dello Scudetto dell’Inter. C’è spazio per un retroscena: “Ho capito che ce l’avremmo fatta dal primo allenamento, l’ho detto a un po’ di persone. Poi, durante e dopo la partita contro la Juventus, ho visto una squadra che è cresciuta molto e forte”. E infine un bilancio: “Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto e supportato. Avevamo l’obiettivo di portare un titolo importante e finalmente ce l’abbiamo fatta”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “È un momento speciale per noi, per quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni. È bellissimo poter condividere tutto questo con la nostra gente, i nostri tifosi”. Queste le dichiarazioni del presidente dell’, Stevenai microfoni di Dazn durante i festeggiamenti dellodell’. C’è spazio per un retroscena: “Hoche ce l’fatta dal, l’ho detto a un po’ di persone. Poi, durante e dopo la partita contro la Juventus, ho visto una squadra che è cresciuta molto e forte”. E infine un bilancio: “Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto e supportato. Avevamo l’obiettivo di portare un titolo importante e finalmente ce l’abbiamo fatta”. SportFace.

