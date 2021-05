Pilato e Panziera d' oro | Razzetti d' argento! La dedica speciale di Benny

Advertising

fisco24_info : Nuoto, Europei 2021: Pilato e Panziera si tingono d’oro: Imbattibile la sedicenne tarantina nei 50 rana. Mentre la… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #europeibudapest2021 Euro nuoto / Benny e Panziera d’oro! Razzo d’argento nei 40… - lifestyleblogit : Nuoto, Europei 2021: Pilato e Panziera si tingono d’oro - - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Pilato e Panziera, azzurre d'oro agli Europei - Sport - ANSA - manuliga8612 : RT @lattuga99: In attesa di #CTCF di stasera, per la prossima propongo a @fabfazio di invitare B. Pilato, S. Quadarella, M. Panziera, Paltr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pilato Panziera

La Gazzetta dello Sport

Ultime emozioni dagli Europei di Budapest con le finali in serie. Benedettastavolta non fa il record del mondo ma si prende l'oro in 29"35. Cinque centesimi peggio del crono boom della semifinale ma quanto basta per dominare e toccare davanti per il suo primo titolo ...Dopo il record nei 50 metri rana , 29''30 di potenza sull'acqua fatto segnare da Benedettain semifinale, mancava giusto la medaglia d'oro in finale, peraltro scontata: è arrivata ..., ...A 24 ore dal record del mondo frantumato, l’azzurra Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 ... Oro anche per Margherita Panziera nei 200 dorso. La 25enne trevigiana chiude con il tempo di ...Medaglie d'oro ai campionati Europei di nuoto in corso a Budapest. Nei 50 rana per la sedicenne tarantina Benedetta Pilato e nei 200 dorso per la 25enne ...