Pagelle Napoli-Verona 1-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 23 maggio 2021) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match della trentottesima e ultima giornata di. Niente da fare per i partenopei, beffati dal gol di Faraoni e fuori dalla Champions League. La squadra di Gattuso viene fermata in casa dale chiude la stagione al quinto posto. Tanta amarezza e tanti rimpianti per gli azzurri, incapaci di sfruttare una ghiotta occasione. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6, Rrahmani 7, Hysaj 5 (26? st Mario Rui 5.5); Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5.5 (36? st Petagna sv); Lozano 5 (22? st Politano 6), Zielinski 5.5 (27? st Mertens 6), Insigne 6; Osimhen 5.5. In ...

I voti della sfida dello stadio 'Maradona' frae Verona, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie APartita difficile per il, che ha trovato di fronte un Verona tutt'altro che in disarmo nonostante gli zero obiettivi di classifica. Gialloblu che lottano su ogni pallone, partenopei nervosi e irritati che non trovano ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:Verona Ledei protagonisti del match trae Hellas Verona, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Dimarco FLOP: Insigne VOTI Al termine del ..Meret 7 – Ottima la prestazione del portiere che nel primo tempo tiene più volte a galla i suoi. Nel secondo tempo però non può nulla su Faraoni. Di Lorenzo 6 – Prestazione opaca del terzino che sping ...L’Hellas chiude la stagione con un pareggio al Maradona che impedisce al Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League Come di consueto, al termine di ogni partita, la Redazione di CalcioHella ...