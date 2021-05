Monica Setta spiazza su Tiberio Timperi: ecco le parole inaspettate (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Monica Setta spiazza su Tiberio Timperi, in diretta confessa un retroscena inaspettato sul loro rapporto. La conduttrice bionda è stata una delle ospiti della nuova puntata di Tv Talk, il programma di Rai Tre che va in onda al Sabato pomeriggio da tanti anni con successo. A colpire però sono le parole che lei stessa Leggi su youmovies (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.su, in diretta confessa un retroscena inaspettato sul loro rapporto. La conduttrice bionda è stata una delle ospiti della nuova puntata di Tv Talk, il programma di Rai Tre che va in onda al Sabato pomeriggio da tanti anni con successo. A colpire però sono leche lei stessa

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: “Cuori Giovani” a Sulla Via di Damasco su Rai2. Tra gli ospiti don Alberto Ravagnani e Monica Setta - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Cuori Giovani” a Sulla Via di Damasco su Rai2. Tra gli ospiti don Alberto Ravagnani e Monica Setta - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai3 “Tv Talk” con Massimo Bernardini Tra gli ospiti Francesca Fagnani, Monica Setta e Cristiano Mal… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai3 “Tv Talk” con Massimo Bernardini Tra gli ospiti Francesca Fagnani, Monica Setta e Cristiano Mal… - davided81 : Buongiorno Monica Setta -