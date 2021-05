Maneskin show: l’Italia trionfa l’Eurovision Song Contest (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin riportano in Italia la vittoria dell’Eurovision Song Contest. Un voto del pubblico che li ha premiati e che ha fatto loro aggiudicare più di 300 punti in un solo colpo, i Maneskin hanno staccato gli avversari e si sono aggiudicati la vittoria. Una quantità di voti dal pubblico che ha fatto impallidire tutti i paesi avversari. I Maneskin sono così i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021. La loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 23 maggio 2021) Iriportano in Italia la vittoria del. Un voto del pubblico che li ha premiati e che ha fatto loro aggiudicare più di 300 punti in un solo colpo, ihanno staccato gli avversari e si sono aggiudicati la vittoria. Una quantità di voti dal pubblico che ha fatto impallidire tutti i paesi avversari. Isono così i vincitori del2021. La loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ElisaDospina : Qui abbiamo fatto lo show in sala stampa. Abbiamo perso un po’ la dignità ma va bene così #Maneskin Qui già ci chie… - ist_erika_ : RT @carpediem_who: Damiano literally said 'vi avevo detto di non rompere i coglioni' quindi: - ciao censura - faccio lo show - me ne sbatt… - P76Claudia : RT @carpediem_who: Damiano literally said 'vi avevo detto di non rompere i coglioni' quindi: - ciao censura - faccio lo show - me ne sbatt… - skrdnffkrol9 : RT @carpediem_who: Damiano literally said 'vi avevo detto di non rompere i coglioni' quindi: - ciao censura - faccio lo show - me ne sbatt… - EmiliaIelpo : RT @carpediem_who: Damiano literally said 'vi avevo detto di non rompere i coglioni' quindi: - ciao censura - faccio lo show - me ne sbatt… -