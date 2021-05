Maneskin, ma quanto rosicano i francesi? L’infamanti accuse sulla droga meritano delle scuse (Di domenica 23 maggio 2021) Maneskin Quelle humiliation! In Francia il rosicamento per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 è alle stelle. Il trionfo dei nostri connazionali, che al televoto hanno sbaragliato i concorrenti e scavalcato la rappresentante francese (fino a quel momento favorita), brucia assai. All’indomani, ancor di più. Così, tra i cugini d’oltralpe c’è chi ha deciso di lenire lo smacco soffiando sulla vergognosa – e palesemente artefatta – polemica del presunto uso di droga da parte del frontman della band italiana. L’equivoco, nato da una inquadratura ingannevole (ma solo ad un primo e distratto sguardo) durante la diretta televisiva, era stato subito chiarito dallo stesso Damiano David. Nella conferenza stampa dei vincitori, il cantante dei Maneskin aveva smentito l’assunzione di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 23 maggio 2021)Quelle humiliation! In Francia il rosicamento per la vittoria deiall’Eurovision Song Contest 2021 è alle stelle. Il trionfo dei nostri connazionali, che al televoto hanno sbaragliato i concorrenti e scavalcato la rappresentante francese (fino a quel momento favorita), brucia assai. All’indomani, ancor di più. Così, tra i cugini d’oltralpe c’è chi ha deciso di lenire lo smacco soffiandovergognosa – e palesemente artefatta – polemica del presunto uso dida parte del frontman della band italiana. L’equivoco, nato da una inquadratura ingannevole (ma solo ad un primo e distratto sguardo) durante la diretta televisiva, era stato subito chiarito dallo stesso Damiano David. Nella conferenza stampa dei vincitori, il cantante deiaveva smentito l’assunzione di ...

Advertising

chi4ris26 : RT @waitapotato: ma c’e davvero gente che pensa seriamente che damiano avesse pippato ieri sera? quanto dovrebbe essere stupido a farlo on… - mastrobutch : RT @maleducatah: Vorrei dire ai Maneskin di non preoccuparsi per il troca-gate. Vi ricordo Achille Lauro Sanremo 2019 È usanza propiziatori… - Marti__boo : RT @maleducatah: Vorrei dire ai Maneskin di non preoccuparsi per il troca-gate. Vi ricordo Achille Lauro Sanremo 2019 È usanza propiziatori… - marketingpmi : RT @Riccardo_Bocca: I #maneskin trionfano a #Eurovision e vincono anche sull'imbecilleria della polemica sul presunto consumo di coca in di… - Cazzone64723934 : Quanto ho sborrato mmm?????? #Domenica #sunday #buonadomenica #maneskin #cazzo #vogliadifiga #sborro #cazzoduro… -