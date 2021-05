Maneskin | la fidanzata di Damiano sulla vittoria | la reazione commuove

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) È stata una finale al cardiopalma per tutti, sopratutto per Giorgia Soleridel frontman. Ieri sera in diretta dalla Ahoiy arena di Rotterdam sono andati in onda gli Eurovision Song Contest, che dopo tanti anni hanno visto trionfare l’Italia con ie il loro brano Zitti e Buoni. Una finale molto complicata che ha visto alla fine dei punti assegnati dalla giuria di “qualità” l’Italia posizionarsi al 5° posto. Eurovision song contest 2021,(Screenshot Instagram)Classifica totalmente ribaltata dalla media ponderata del televoto, che ha incoronato la rock band italiana. Vi ricordiamo che il voto non poteva essere dato alla nazione dove risiede e quindi laè arrivata grazie agli italiani all’estero e a molti stranieri che hanno apprezzato la canzone. Ladi ...