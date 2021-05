Maneskin e coca, l'Ebu: «In corso indagini sui filmati». Damiano: io, pronto a fare il test antidroga (Di domenica 23 maggio 2021) Il video delle polemiche di Damiano dei Maneskin che si china su un tavolino e poi si rialza velocemente finisce all'esame dell'Ebu, , The European Broadcasting Union, che organizza e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 maggio 2021) Il video delle polemiche dideiche si china su un tavolino e poi si rialza velocemente finisce all'esame dell'Ebu, , The European Broadcasting Union, che organizza e...

Advertising

frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - francesco801004 : «I Maneskin sniffano coca»: in Francia le accuse agli italiani diventano un caso - Dorian221190 : RT @frafacchinetti: A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vita ti… - rory5019 : RT @frafacchinetti: A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vita ti… - anereSB1 : 'One Maneskin Eurovision Italy win to the face of francesin pizza mafia e coca-mmondiali' poi mi chiedono perché se… -