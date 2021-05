Koulibaly e Maksimovic verso il forfait: risposte negative dall’ultimo allenamento (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due difensori centrali Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly non dovrebbero essere convocati per l’ultima sfida contro l’Hellas Verona. Il senegalese è di rientro da un infortunio, mentre Maksimovic è stato per lungo tempo positivo al Covid. Per questo, Gattuso dovrebbe lasciarli ancora fuori dalla lista dei convocati. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due difensori centrali Nikolae Kalidounon dovrebbero essere convocati per l’ultima sfida contro l’Hellas Verona. Il senegalese è di rientro da un infortunio, mentreè stato per lungo tempo positivo al Covid. Per questo, Gattuso dovrebbe lasciarli ancora fuori dalla lista dei convocati.

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso per la gara col Verona, out Koulibaly e Maksimovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso per la gara col Verona, out Koulibaly e Maksimovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso per la gara col Verona, out Koulibaly e Maksimovic - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Koulibaly e Maksimovic potrebbero non essere convocati per la sfida al Verona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 23 convocati di Gattuso per la gara col Verona, out Koulibaly e Maksimovic -