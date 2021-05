Incidente sulla funivia del Mottarone | cede il cavo | cade una cabina Nove morti | 2 bimbi gravi

(Di domenica 23 maggio 2021) Verbania, precipita laStresa-, e sarebbero. Due bambini, rimasti feriti in modo grave, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sulla funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano- secondo quando si apprende - 11 persone. Due bambini sono stati… - Tg3web : Gravissimo incidente sulla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. La cabina dell'impianto di risalita, con undici p… - rtl1025 : ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in… - GiusCandela : RT @rtl1025: ?? Sulla cabina della #funivia #Stresa #Mottarone precipitata c'erano 11 persone. Due #bambini sono stati portati in codice ros… - infoitinterno : Tragico incidente sulla statale: morto un bambino di 8 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

cabina della funivia Stresa - Mottarone precipitata c'erano, secondo quando si apprende, 11 persone. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'...cabina della funivia Stresa - Mottarone precipitata c'erano - secondo quando si apprende - 15 ... L'sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che,...Un incidente è avvenuto questa mattina lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, da poco rimessa in funzione: è in corso l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto i vigili del ...Si aggrava con il passare delle ore il bilancio dell'incidente della funivia che collega Stresa con il Mottarone. Al momento ci sono almeno 8 morti. Sul posto ...