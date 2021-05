GP Montecarlo, a rischio la pole position di Leclerc? La situazione (Di domenica 23 maggio 2021) Schianto contro il muretto e prima posizione. Un saliscendi di emozioni vissute dal pilota padrone di casa che nella sessione di qualifiche ha ottenuto il diritto di partire davanti a tutti. Una conquista che potrebbe essere vanificata. La domanda che tutti gli appassionati della Formula Uno si pongono è la seguente: è a rischio la pole position di Charles Leclerc? No. Ecco la situazione in casa Ferrari. A rischio la pole position di Leclerc? No, non c’è stata nessuna sostituzione Un sospiro di sollievo per tutto il team del Cavallino Rampante: per ora, infatti, la pole position di Charles Leclerc a Montecarlo è salva. Dopo i controlli effettuati alla Ferrari del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Schianto contro il muretto e prima posizione. Un saliscendi di emozioni vissute dal pilota padrone di casa che nella sessione di qualifiche ha ottenuto il diritto di partire davanti a tutti. Una conquista che potrebbe essere vanificata. La domanda che tutti gli appassionati della Formula Uno si pongono è la seguente: è aladi Charles? No. Ecco lain casa Ferrari. Aladi? No, non c’è stata nessuna sostituzione Un sospiro di sollievo per tutto il team del Cavallino Rampante: per ora, infatti, ladi Charlesè salva. Dopo i controlli effettuati alla Ferrari del ...

